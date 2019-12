Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins sambata, la Bucuresti, reprezentativa Olandei, cu scorul de 27-25 (11-13), in primul meci de la Trofeul Carpati. Tricolorii vor juca finala cu Macedonia de Nord potrivit news.roIn primul meci al turneului, Macedonia de Nord – Algeria, scor…

- Zeci de copii din Ṣcoala Populara de Arte ṣi Meserii Pitesti, condusa de Elena Iagar, ṣi de la Kinder World Ayan, dar si profesorii lor, au cantat ȋmpreuna la Parada de 1 Decembrie. Ei au purtat pe brate un tricolor imens, spre admiratia spectatorilor si au cantat melodii patriotice pentru a sarbatorii…

- Cei 52 de membri ai echipei de cautare din Romania, care au plecat spre Albania, in sprijinul autoritaților, dupa cutremurul in urma caruia au murit 14 oameni,sunt printre puținii acreditați ONU pentru astfel de misiuni, a declarat, la plecarea de pe Aeroportul Henri Coanda, ministrul de Interne…

- Qubiz, companie de IT cu birouri in Oradea si Cluj-Napoca, a fost desemnata pentru al doilea an consecutiv castigatoarea etapei naționale a categoriei “The Workplace and People Development Award” in cadrul European Business Awards, cel mai prestigios concurs de business din Europa. Astfel, Qubiz s-a…

- Australianca Ashleigh Barty, locul I WTA, a castigat Turneul Campioanelor, dupa ce a invins-o, duminica, in finala, cu scorul de 6-4, 6-3, pe Elina Svitolina, locul 8 WTA, campioana de anul trecut.Barty s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 27 de minute si va incasa pentru performanta…

- Sportiva Ana Maria Popescu a câstigat, sâmbata, etapa din Estonia de Cupa Mondiala la spada feminin, potrivit News.ro.“Ana a câstigat etapa din Estonia dominându-si adversarele tactic si fizic si a facut un pas important spre Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. La primul…

- Premiul Goncourt Alegerea Romaniei a fost castigat de Santiago H. Amigorena pentru romanul "Le ghetto interieur", anuntul fiind facut de Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Institutul Francez din Bucuresti.

- Pro TV anunta ca si-a intrerupt colaborarea cu creatoarea de moda Dana Budeanu, lasand sa se inteleaga ca motivul il consituie recentul atac al acesteia la adresa Asociatiei ”Daruieste Viata”, care construieste un spital oncologic pentru copii. ”PRO TV a sustinut dintotdeauna cauze care au adus schimbari…