Alianta pentru Unirea Romanilor va actiona Alianta USR PLUS in instanta pentru defaimare, a anuntat, marti, liderul AUR, George Simion. "Ei sunt extremisti. (...) Cu siguranta cei de la USR au sarit calul cu aceste acuzatii si ii vom trimite in instanta si pe domnul Alexandru Muraru. Pe motiv ca ne-au facut extremisti, defaimare", a afirmat Simion, la Parlament. Simion a precizat ca membrii AUR isi asuma sa participe la proteste, alaturi de romani, mentionand ca nu formatiunea pe care o conduce a organizat aceste proteste, ci "romanii simpli". "Avem o problema cu modalitatea in care a fost administrata…