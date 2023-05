Stiri pe aceeasi tema

- Școala careiana de atletism devine din ce in ce mai vizibila pe plan european. Pentru ca tinerii elevi pregatiți la clubul sportiv școlar de pe langa Liceul Teoretic Carei de catre prof.Florin Turcu confirma și obțin rezultate deosebite. Ultima performanța aparține elevului Vlad Turcu care a participat…

- Petrolul a caștigat in al noualea minut al prelungirilor cu FC Botoșani, 1-0, și e sigura ca va ramane in Superliga și din sezonul viitor. „Lupii galbeni” au evitat matematic și „barajul”, iar la finalul meciului au declanșat sarbatoarea pe gazon. Fluierul final a adus „izbavirea” pe „Ilie Oana”. ...

- Chindia Targoviște a obținut victorie cu UTA Arad, 2-1 la Ploiești in etapa a cincea a play-out-ului Superligii! Golurile Chindiei Targoviște au fost marcate de Daniel Popa, in minutele 19 și 63. Nu ratați, FCU Craiova 1948 – Chindia Targoviște, vineri, 28 aprilie, ora 20.30 (etapa a șasea) Hai Chindia! …

- BNR a facut anunțul pe care toți romanii trebuie sa-l afle. Este vorba despre banii pe care oamenii i-au strans de-a lungul timpului și pe care acum ar putea sa-i piarda, daca nu urmeaza instrucțiunile Bancii Naționale. BNR a anunțat ca bancnotele uzate sau deteriorate nu vor mai putea fi circulate,…

- Interpretarea datelor financiare pentru echipele din play-out produce mult mai mult echilibru, aproape la fiecare capitol. Dintre cele 10 competitoare, doar 8 și-au dezvaluit modul in care a aratat exercițiul financiar pe anul 2022. Cel mai mult mizeaza pe banii suporterilor UTA Arad, la acest capitol…

- Cutremur in Romania, azi, 22 februarie 2022, in zona orasului Targu Jiu. Conform datelor Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), cutremurul a fost unul de suprafata. „In ziua de 22.02.2023, 08:25:59 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML…

- Doua cutremure in mai puțin de 30 minute au avut loc in județul Gorj la fix o saptamana de la seisemele care au lovit Turcia. Primul cutremur s-a produs, cu puțin timp in urma, in SV Romaniei și a avut 5,2 grade . Potrivit INFP, seismul s-a produs in județul Gorj, la o adancime de doar 15 km. Mișcarea…