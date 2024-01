Stiri pe aceeasi tema

- ”In aceasta seara, in jurul orei 19:45, Politia Municipiului Petrosani a fost sesizata de un angajat al minei Livezeni cu privire la faptul ca mai multe persoane ar fi patruns fara drept in incinta E.M. Livezeni, cu intentia de a sustrage carbune”, a transmis, marti seara, IPJ Hunedoara. Sursa citata…

- Dramele istorice "Oppenheimer" si "Killers of the Flower Moon" vor concura cu alte pelicule, printre care "Barbie" si "The Holdovers" la categoria cel mai bun film la cea de-a 96-a editie a premiilor Oscar ce se va desfasura la 10 martie.Celelalte filme nominalizate la aceasta categorie sunt "Poor…

- Meteorologii au emis luni o informare de precipitatii moderate cantitativ, depuneri de polei si intensificari ale vantului, valabila pana marti, la ora 18.00, in cea mai mare parte a regiunilor tarii.„In intervalul mentionat aria precipitatiilor va fi in extindere treptata incepand din vest. Va ninge…

- „Oppenheimer” a fost desemnat cel mai bun film la Globurile de Aur 2024, decernate la Los Angeles, in aceasta noapte. Christopher Nolan a fost recunoscut cel mai bun regizor pentru aceasta productie a Universal Pictures, in timp ce Cillian Murphy si Robert Downey Jr., au primit trofeele pentru rolurile…

- Vineri 24 noiembrie, a avut loc la Hilton Washington DC Capitol Hill, video expozitia „LEADERS – Protagonists of Art at Washington”. Printre artistii invitati sa participe la acest important proiect s-a aflat si colega noastra Simona Toader – Director Executiv al ziarului National, prezenta cu lucrarea…

- Experții au transmis un averisment dur! China se confrunta cu un nou val de infecții respiratorii, iar oamenii se tem de apariția unei noi pandemii. Iata ce șanse sunt și cum evolueaza lucrurile. Specialiștii de la Organizația Mondiala a Sanatații au transmis un avertisment.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, un nou anunț de ultim moment despre vreme. Specialiștii au precizat atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile pentru zeci de localitati din șase judete. Iata ce zone sunt afectate!