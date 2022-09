Stiri pe aceeasi tema

- Elena Gabriela Udrea, fost consilier prezidential, sef al Cancelariei Prezidentiale, deputat, ministru al turismului si fost ministru al dezvoltarii regionale si turismului, o noua tentativa de a iesi din penitenciar Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei se vor pronunta la…

- Dorin Grigore Sima, cunoscut de mulți bistrițeni sub porecla de Sima Vampiru’, cere in instanța revizuirea sentinței pronunțata in dosarul in care a fost condamnat, in 2017, la peste 26 de ani de inchisoare pentru jaful comis la o sucursala din Bistrița a Raiffeisen Bank, dupa ce a fost acuzat de procurori…

- In urma cu aproximativ o luna aratam despre razboiul purtat in instanța de Alexandru Uiuiu cu Ministerul Culturii pentru anularea ordinului prin care a fost destituit, nelegal, din funcția de director al Direcției Județene pentru Cultura, din cauza ca CNSAS l-a pricopsit cu o patalama de “turnator la…

- Fostul lider liberal Bogdan Olteanu, fost presedinte al Camerei Deputatilor si fost viceguvernator al BNR, condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare in dosarul numirii lui Liviu Mihaiu guvernator al Administratiei Deltei Dunarii, va fi eliberat din penitenciar, dupa o decizie definitiva a Curtii…

- Fostul presedinte Traian Basescu a formulat la Curtea de Apel Bucuresti o cerere de revizuire a deciziei CNSAS prin care a fost declarat colaborator al Securitatii, informeaza Agerpres . Solicitarea, inregistrata la Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, urmeaza sa fie judecata pe data…

- Elena Udrea ramane in penitenciar. Inalta Curte de Casație și Justitie (ICCJ) i-a respins, miercuri, recursul in casație. Este ultima cale de atac pe care Elena Udrea o avea in dosarul „Gala Bute”. Fostul ministru al Turismului a susținut, in fața instanței, la judecarea recursului in casație, ca este…

- Cererea Elenei Udrea de suspendare a executarii pedepsei de sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute a fost respinsa de Inalta Curte de Casatie si Justitie. ICCJ a mai decis, miercuri, ca a luat act de retragerea cererilor de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene de catre Elena Udrea.