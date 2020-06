Stiri pe aceeasi tema

- Vremea calda a incins strazile Capitalei, și la fel a facut și cantarețul The Motans, insa cu telefonul. Artistul parca a uitat complet ca iubita lui se afla alaturi și așteapta sa iși incheie conversația atat de importanta.

- Un sofer de TIR beat a fost la un pas sa produca o adevarata tragedie. Barbatul din Republica Moldova care conducea uu autovehicul plin cu paleti de lemn a derapat si a intrat pe trotuarul pietonal al podului de pe DN 24, Bacaoani, judetul Vaslui. Noroc ca in acel moment nu trecea pe acolo nici un pieton.…

- Pandemia de coronavirus pare sa sperie pe toata lumea, iar același lucru se intampla și in cazul vedetelor noastre. Nadir și iubita sa au fost surprinși de Paparazzii Spynews.ro chiar in timp ce veneau de la cumparaturi, iar imaginile ce stau dovada arata faptul ca țin cont de reguli și respecta sfaturile…

- In contextul pandemiei de coronavirus, cand oamenii sunt obligati sa stea in casa, politistii ialomiteni vin cu o serie de recomandari pentru prevenirea infractiunilor de violenta in cazul conflictelor familiale.

- „Aceste tensiuni trebuie gestionate în cadrul restrâns al locuinței, unde pot crea o atmosfera încordata, însoțita sau urmata adeseori de proiectarea nervozitații și a neliniștilor interioare asupra singurelor persoane aflate acum în jur. Daca punem la socoteala…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a sarit sa ajute un om care leșinase pe strada. Imbracat in haine de casa, Becali a coborat rapid din Bentley-ul sau in momentul in care a vazut ca o persoana zacea inconștienta pe trotuar, scrie tabloidul Click. Evenimentul s-a petrecut, conform sursei citate,…