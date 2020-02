Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Nicolae Andrei Solomon, membru al CSM, a fost audiat, luni, ca martor, la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, intr-un dosar care vizeaza" modul de desfasurare a activitatii unora dintre membrii Sectiei pentru procurori", arata Parchetul General.

- Parchetul General transmite primele precizari oficiale despre chemarea la audieri la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie a unor membri ai Sectiei pentru procurori a CSM."In cursul zilei de azi, 17 februarie 2020, procurorii Secției pentru investigarea infracțiunilor din…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre Presedintele Romaniei a propunerilor privind eliberarea din functie, prin pensionare, a mai multor magistrati: Grigoras Nina Ecaterina, judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, incepand cu data de 01.03.2020.Elena…

- Cei trei procurori propusi pentru numirea la sefia Parchetului General, DNA si DIICOT vor fi audiati marti de Sectia pentru specialitate a Consiliului Superior al Magistraturii. Este vorba despre Gabrielei Scutea - pentru functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Magistratii Curtii de Apel Craiova iau masuri, in semn de protest fata de propunerea legislativa de abrogare a pensiei de serviciu a magistratilor. Astfel, magistrații au decis sa iși suspende activitatea de judecata, cu exceptia cauzelor urgente, incepand din 27 ianuarie, potrivit Agerpres.Potrivit…

- In 2019, membrii Consiliului Superior al Magistraturii au fost impartiti in doua "tabere" cel putin in doua situatii - numirea Adinei Florea in functia de procuror-sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie si alegerea unui nou presedinte al CSM. La conducerea CSM in acest an s-au…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat luni ca legea recursului compensatoriu trebuie inlocuita, insa reticenta sa a fost legata de o ordonanta de urgenta, precizand ca modificarea se va face prin asumarea raspunderii, cum a anuntat premierul Ludovic Orban, informeaza AGERPRES . “Am spus ca…

- Cristian Popescu a fost audiat astazi, iar Consiliul Superior al Magistraturii a decis ca, deși cercetarea sa disciplinara va continua, acestuia sa ii fie ridicata suspendarea și sa se intoarca la serviciu.In aceasta dimineața, procurorul Cristian Popescu, cel care a așteptat pana la 6 dimineața sa…