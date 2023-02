#SigurantaOnline, Ziua Internațională a Siguranței pe Internet Pe 7 februarie a fost marcata Ziua Internaționala a Siguranței pe Internet, un eveniment aflat la cea de-a 20-a ediție, marcat la nivel global, in aproape 180 de state. Acesta iși propune sa promoveze necesitatea conștientizarii de catre utilizatori a principalelor riscuri asociate folosirii internetului și a principalelor modalitați de prevenire și evitare a acestora. [...] Articolul #SigurantaOnline, Ziua Internaționala a Siguranței pe Internet a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

