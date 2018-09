Siguranţa în şcoli, prioritate pentru poliţiştii maramureşeni Politistii maramureseni vor actiona suplimentar, in zona gradinitelor, scolilor si liceelor din judet, pentru ca deschiderea noului an scolar sa se desfasoare in siguranta. Luni, 10 septembrie a.c., peste 140 de politisti maramureseni vor actiona in sistem integrat, suplimentar fata de dispozitivul curent, pentru desfasurarea in siguranta a festivitatilor specifice deschiderii anului de invatamant preuniversitar. […] The post Siguranta in scoli, prioritate pentru politistii maramureseni appeared first on eMaramures . Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

