. Astazi, in jurul orei 10:30, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru indepartarea unor elemente de tencuiala, care puneau in pericol siguranța cetațenilor, de pe o cladire, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Satu Mare. La fața locului s-au deplasat 5 subofițeri cu doua autospeciale, o autospeciala de descarcerare și o autospeciala de lucru la inalțime. In municipiul Carei exista mai multe cladiri care pun in pericol siguranța pietonilor dar nu intervine nimeni pentru remedierea situației. Una dintre cladiri…