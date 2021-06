Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 600 de milioane de persoane se imbolnavesc in fiecare an in urma consumului de alimente contaminate, iar 420.000 mor anual din aceasta cauza. Sunt decese care ar putea fie evitate cu eforturile tuturor, a reamintit luni Organizatia Mondiala a Sanatatii de Ziua Mondiala a Sigurantei Alimentare,…

- Prețurile alimentelor au crescut pe plan mondial, in luna mai, cu cea mai mare rata lunara din ultimii zece ani, inregistrand o a 12-a majorare lunara consecutiva pentru a atinge cel mai inalt nivel din septembrie 2011, a anunțat joi agenția alimentara a ONU, citata de Reuters, arata Mediafax.…

- Sarea in exces in alimente si bauturi prezinta un risc mai mare de a suferi de boli de inima si accidente vasculare cerebrale potential fatale, a declarat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), publicand noi recomandari pentru limitarea continutului de sodiu in alimentatie, relateaza Reuters.…

- Sarea in exces in alimente si bauturi prezinta un risc mai mare de a suferi de boli de inima si accidente vasculare cerebrale potential fatale, a declarat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), publicand noi recomandari pentru limitarea continutului de sodiu in alimentatie, relateaza Reuters.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii recunoaste importanta astmului si il considera ca fiind una dintre problemele de sanatate majore in intreaga lume. Boala afecteaza peste 300 de milioane de oameni la nivel global. Studiile arata ca un pacient din cinci nu poate sa desfașoare o activitate atunci cand…

- Tendinta de crestere globala a preturilor alimentelor, care stimuleaza inflatia si afecteaza consumatorii din intreaga lume, nu da semne de incetinire, informeaza Bloomberg, potrivit Agerpres. Indicele global al preturilor la produsele alimentare a inregistrat in luna martie 2021 cea de-a zecea luna…

- 2021 reprezinta al doilea an de lupta impotriva unui virus care ne-a schimbat complet viața și obiceiurile. Am invațat ca doar impreuna putem invinge, putem merge mai departe, putem recladi ceea ce pandemia ne-a distrus. In 7 aprilie 1948, Organizația Mondiala a Sanatații declara acea zi ca fiind aniversarea…

- Facultatea de Chimie Industrialǎ si Ingineria Mediului, Departamentul de Chimie Aplicata și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara a organizat luni, 22 martie 2021, Simpozionul on-line Apa – Esența Vieții (AquaSensTim), pentru a celebra Ziua Mondiala…