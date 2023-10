Sigrid a lansat EP-ul “The Hype”. „Sunt atat de incantata de lansarea acestui EP! Mi-a placut intotdeauna formatul: scurt și rapid, dar suficiente melodii pentru a spune intreaga poveste sau pentru a descoperi diferite colțuri ale sunetului meu. Pe acest EP este veți descoperi pop, pop inspirat de country, pop folk și festival pop (daca acesta este un gen)! Este distractiv, sfașietor și obraznic. Imi place!”, a declarat Sigrid. In prezent intr-un turneu norvegian, revenind in cluburi pentru prima data in șase ani, Sigrid canta in țara ei natala, reluand legatura cu fanii. The Hype EP este o perspectiva…