Signal a anuntat ca a inceput sa testeze un serviciu de plata peer-to-peer, numit Signal Payments. Acestea este in prezent activ in versiunea beta a aplicatiei, inainte de a ajunge in versiunea finala a acesteia. Pentru inceput, Signal Payments suporta o singura moneda virtuala, numita MOB, si portofelul electronic cu care aceasta functioneaza, MobileCoin. Cei de la Signal spun ca au ales MOB si MobileCoin pentru reteaua cu focus pe intimitate pe care acestea o folosesc. Datele platilor sunt stocate pe dispozitivele utilizatorilor, nu pe serverele Signal, iar acestia pot oricand sa-si transfere…