​Signal înregistrează creşteri spectaculoase ale instalărilor zilnice, pe măsură ce oamenii caută alternative la WhatsApp Numarul noilor utilizatori care instaleaza aplicatia gratuita de mesagerie instantanee Signal in fiecare zi este pe cale sa depaseasca pragul de 1 milion, apropiindu-se foarte mult de nivelurile inregistrate de mult mai marele sau rival WhatsApp, in urma publicarii unui update al acestui serviciu de mesagerie online detinut de Facebook in ceea ce priveste politica sa de confidentialitate, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Aproximativ 810.000 de utilizatori din lumea intreaga au instalat Signal in cursul zilei de duminica, de aproape 18 ori mai mult decat numarul de descarcari ale acestei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

