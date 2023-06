Sighetu Marmației: Au fost puse în circulație cele șapte autobuze electrice Incepand de vineri, 2 iunie, cele șaate autobuze electrice achiziționate de Primaria Municipiului Sighetu Marmației au fost puse in circulatie. Intreaga flota de transport public verde este dotata cu motoare electrice de 160 KW. Fiecare vehicul are 12 m lungime, 2,55 m latime, o inaltime de 3,48 m si poate transporta pana la 82 de pasageri, din care 30 de persoane asezate. ”Confortul publicului calator crește astfel semnificativ, autobuzele fiind dotate cu sistem de aer conditionat si incalzire, sistem audio-video de informare a calatorilor cu date despre orele estimate de calatorie, anuntarea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

