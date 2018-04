Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni specifice pe linia combaterii contrabandei, 12.850 pachete cu țigari, in valoare de peste 129.000 lei, care urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere. Azi dimineața, in…

- Platoul din Piata Revolutiei, din municipiul Baia Mare s-a dovedit neincapator pentru sutele de copii care au venit azi sa le ureze La multi ani politistilor maramureseni. Criminalisti, luptatori ai Serviciului de Actiuni Speciale, politisti rutieri si de proximitate s-au pregatit pentru a le dezvalui…

- Organizația PNL Sighetu Marmație alaturi de cetațeni in rezolvarea principalelor probleme cu care aceștia se confrunta. Sighetenii sunt așteptați in fiecare luni pentru audiențe ! Organizația PNL Sighetu Marmației a demarat acum o luna acțiunea de audiențe pentru cetațeni. Astfel, in fiecare zi de…

- In perioada 15-18 martie, pe raza localitaților Baia Mare, Sighetu Marmatiei si Campulung la Tisa sunt organizate manifestari comemorative cu ocazia ,,Zilei Maghiarilor de pretutindeni “, un eveniment important pentru comunitatea noastra ocazie cu care jandarmii se afla la datorie pentru prevenirea…

- In data de 13 februarie, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Valea Vișeului – ITPF Sighetu Marmației s-a declanșat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigari de proveniența ucraineana, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 22.00, polițiștii de frontiera au observat pe…

- Vital anunta intreruperi programate la furnizarea apei potabile in Baia Mare si Sighetu Marmatiei. Astfel, miercuri, 14 februarie, riveranii de pe strazile str.Brandușelor (intre str.Papadiei și str.Victoriei) si str.Papadiei din Baia Mare nu vor avea apa la robinete in intervalul orar 9.00 – 14.00.…

- Centrul Cultural, Biblioteca Municipala ”Laurențiu Ulici”din Sighetu Marmației au organizat o noua ediție a Concursului Național de Lectura ”Batalia Carților”etapa zonala. Treisprezece elevi au susținut o pledoarie pentru lectura, concurand la cele doua premii de la secțiunile ”Cea mai buna fișa de…

- Centrul Cultural, Biblioteca Municipala ”Laurențiu Ulici”din Sighetu Marmației au organizat o noua ediție a Concursului Național de Lectura ”Batalia Carților”etapa zonala. Treisprezece elevi au susținut o pledoarie pentru lectura, concurand la cele doua premii de la secțiunile ”Cea mai buna fișa de…