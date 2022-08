Stiri pe aceeasi tema

- O masina a fost filmata in timp ce rula pe contrasens, la urcarea pe autostrada A4, dinspre Valu lui Traian, in judetul Constanta. Potrivit Ziua de Constanta, la volan s-ar fi aflat o femeie, iar aceasta a patruns pe contrasens, cu masina, la urcarea pe autostrada A4, in zona localitatii Valu lui Traian.…

- Imagini incredibile au fost surprinse pe Autostrada A4 . O soferita a fost fotografiata in timp ce conducea masina pe contrasens.Imaginile au fost surprinse azi, 13 august, pe autostrada A4, spre Bucuresti. Fara sa se gandeasca la ce tragedie ar fi putut sa provoace o soferita mergea fara nici un fel…

- Expozitia online de arte vizuale, pictura, arte digitale, tehnici mixte si decorative, semnata de artista Eugenia Dumitrascu, organizata de Uniunea Artistilor Plastici din Romania, are loc in perioada 10-20 august 2022, la Galeria de Arta „Victoria" din Iasi. Se poate vizita de luni pana vineri in intervalul…

- Marți, 5 iulie a.c., ultimul veteran de razboi cugirean, maiorul (rtg) Craciun Ștefan, a trecut la cele veșnice, iar astazi a fost inmormantat cu onoruri militare de catre un pluton de militari ai Batalionului 136 Geniu Apulum, cu Garda de Onoare. Cugirenii, in frunte cu oficialitați locale și județene,…

- O copie a celebrei Columne a lui Traian poate fi admirata la Muzeul National de Istorie a Romaniei. Monumentul inalt de 40 metri a fost realizat la Roma si a ajuns la Bucuresti incarcat in 18 vagoane de tren. Pentru copie, statul roman a achitat in 1967 aproximativ 4 milioane de lei.

- Sabina Petrache a devenit campioana europeana azi, la categoria 61 de kg, la Campionatul European U17, de la Sala Polivalenta din București. Luptatoarea noastra a oferit un exemplu de dorința in finala contra turcoaicei Ilayda Cin, adjudecandu-și aurul european. Alexandra Voiculescu, la categoria 46…

- Un accident cu urmari grave a avut loc, luni, in Bucuresti. Episodul negru s-a intamplat in zona intersectiei Calea Calarasi-strada Agricultori din Bucuresti. Protagonisti? Un motociclist din cadrul Brigazii Rutiere a politiei si soferul unei masini. Politistul, dus de urgenta la spital „In jurul orei…

- Jurnalistul Radu Tudor taxeaza propunerea liderului PNL București, Ciprian Ciucu, cel care a avansat ideea de a inchide Calea Victoriei din București și transformarea acesteia in zona comerciala. Radu Tudor considera ca aceasta idee vine cum nu se poate mai prost intr-un București sufocat de trafic.…