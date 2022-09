SIEMION, SUPRAVIETUIREA LUI CIUCA Ne asteapta o iarna dificila, frustrarea sociala va fi in crestere si este nevoie ca acest fapt sa fie contrabalansat de solutii reale. Pana la acest moment, lucrurile sunt pe jumatate facute si fara o rezolvare definitiva, Romania nu va arata bine. Tot acest bagaj, cu bune sau rele, va fi decontat de Ciuca. Popescu este profund nepasator, visul lui de benzinar de Severin fiind cu mult depasit in aceasta viata. El are un viitor asigurat de sofer de tir la Omv sau la vreo multinationala americana, date fiind serviciile oferite in aceasta perioada, cu largul concurs al ignorantei serviciilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

