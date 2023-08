Stiri pe aceeasi tema

- In iunie, Siemens Energy si-a anulat prognoza de profit si a avertizat ca problemele costisitoare la filiala de turbine eoliene Siemens Gamesa ar putea dura ani de zile, informatie care a dus la scaderea actiunilor Siemens Energy. Consiliul de administratie al Siemens Gamesa analizeaza problemele de…

- Noile reguli, semnate de premierul Li Qiang si care vor intra in vigoare la 1 septembrie, creeaza un capitol special pentru fondurile de capital de risc, deoarece factorii de decizie incurajeaza investitiile in startupuri inovatoare in tehnologie, se arata intr-o declaratie a autoritatii de reglementare…

- In 2022, energia eoliana și solara a depașit orice alt tip de energie in UE, ajungand la o cota de piața de 22,3%, depașind procentele inregistrate de energia nucleara (21,9%), gazul natural (19,9%) și energia hidro (10,1%). Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, in mixul…

- Schimbarea vine la mai putin de o saptamana dupa ce actiunile Siemens Energy au scazut cu o treime dupa ce compania a avertizat despre probleme mai profunde de calitate la Siemens Gamesa, la doar cateva saptamani dupa ce grupul a reusit sa achizitioneze pachetul de actiuni ramas in unitatea de turbine…

- Compania, nascuta din spinoff-ul fostei divizii de gaze si energie a conglomeratului german Siemens, a anuntat joi seara ca o analiza a problemelor la filiala Siemens Gamesa a constatat ”o crestere substantiala a numarului de defectiuni la componentele turbinelor eoliene”. Consiliul de administratie…

- Rusia a declarat din nou joi, in Consiliul de Securitate al ONU, ca doreste o ancheta internationala cu privire la exploziile din septembrie anul trecut, in Marea Baltica, care au afectat conductele de gaz Nord Stream ce leaga Rusia si Germania, informeaza Reuters.