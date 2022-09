Stiri pe aceeasi tema

- Peste 42.000 de locuri de munca sunt puse la dispozitie de agentii economici, la nivel national, iar alte 209 posturi sunt declarate vacante de angajatorii din Spatiul Economic European (SEE), prin reteaua Eures Romania, releva datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate…

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 604 de posturi la Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Campeni și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 23 august. Sunt vacante 604 de posturi in…

- ***Angajam cu contract de munca permanent in Zalau femeie 45 – 55 ani fara obligatii, eventual vaduva, pentru curatenie si intretinere casa curte si un caine. Relatii la tel. 0260661447 si 0756399756. *** Angajam vanzatoare pentru magazin alimentar. Informații la telefon 0743 603661. *** MATRA IMPEX…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 342 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda – 106 locuri de munca pentru: stivuitorist, culegator salata, culegator pere, culegator mere si pere, culegator capșuni; culegator fructe, muncitor in pepiniera…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba: 548 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș LOCURI de MUNCA in județul Alba: 548 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș Persoanele interesate sa ocupe un loc de…

- *** SC WEST OIL SRL angajeaza lucratori-gestionari stație distribuție carburanți. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul la adresa de email: [email protected] Tel. 0746045778. *** SC DRUM CONSTRUCT SRL cu sediul in loc. Pericei nr. 60/F, angajeaza personal: 1 post secretariat. Informatii…

- *** SC DRUM CONSTRUCT SRL cu sediul in loc. Pericei nr. 60/F, angajeaza personal: 1 post secretariat. Informatii de luni pana vineri intre orele 8-16 la numarul de tel. 0260-672733. *** Daca vrei sa te alaturi echipei noastre din noua benzinarie MOL Zalau, cu un program flexibil pe ture de 12 ore cu…

- SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SALAJ ORGANIZEAZA conform H.G.R. nr. 286/23.03.2011, cu modificarile si completarile ulterioare in perioada 09.06.2022 – 07.07.2022, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, personal contractual, functie de executie, pe perioada nedeterminata, dupa cum urmeaza:…