- Indragita actrita Draga Olteanu Matei s-a stins din viața la varsta de 87 de ani, la Spitalul din Iasi. Veta din 'Nea Marin Miliardar', Varvara din 'Toamna Bobocilor' sau 'Coana Chirița' purta pe umeri 55 de ani de cariera in teatru, film si televiziune.

- Localitate care a ”adoptat-o” pe marea artista in urma cu 12 ani și unde a fost deosebit de respectata. An de an a fost serbata de toate autoritațile locale, chiar și de polițiști. Ultima dorința a artistei a fost sa fie inhumata la Piatra Neamț, langa marea sa iubire, doctorul Ion Matei, cu care a…

- Sicriul cu trupul neinsufletit va fi adus joi de la Iasi si va fi depus la Cinematograful "Mon Amour" din Piatra Neamt, unde toti cei care vor dori pot veni sa isi ia ramas bun, scrie Agerpres, care citeaza o apropiata a regretatei actrite.

