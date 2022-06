Sicilia, victima sancționării petrolului rusesc. Ce soartă vor avea 3.000 de oameni Italia, și in special Sicilia, este ingrijorata de consecințele embargoului impus de UE asupra petrolului rusesc. 3.000 de lucratori de la rafinaria Priolo din Sicilia risca sa iși piarda locurile de munca in doar 6 luni. Compania-mama a acestei uzine este compania petroliera rusa Lukoil. Privata de credite europene, in ultimele luni, rafinaria a inceput […] The post Sicilia, victima sancționarii petrolului rusesc. Ce soarta vor avea 3.000 de oameni first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

