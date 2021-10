Stiri pe aceeasi tema

- Subprefectul Rudolf Stauder, președintele CJSU Maramureș a declarat ca s-a primit Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgența nr. 7676/2021 prin care se instituie masura de carantina zonala, incepand din aceasta seara, pentru o perioada de 14 zile, pentru comuna Cernești, cu localitațile…

- Comunitatea MERITO Maramureș (lider, prof. Tatiana Cauni) organizeaza „Forumul online de invațare colaborativa pentru profesori”, pe tema Educației in schimbare. Evenimentul va avea loc sambata, 9 octombrie, incepand cu ora 11. Forumul va cuprinde paneluri și ateliere online de invațare colaborativa…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, sambata, la Maramureș ca situatia din partid este „destul de critica” si ca singura „forma onorabila” de a asigura o majoritate parlamentara este refacerea actualei coalitii, fiind exclus „vreun blat” cu PSD, potrivit Agerpres.„Avem trei variante in momentul…

- AS Mireșu Mare a caștigat campionatul Ligii a V-a, ediția 2020/2021, competiție organizata de AJF Maramureș, la care au participat 10 echipe. Invingand in ultima etapa echipa PHP Iadara cu scorul de 5-0 (2-0), echipa din Mireșu Mare a terminat campionatul pe locul 1, cu 22 puncte, fiind premiata dupa…

- O noua alerta pentru Maramures. COD ROSU, Valabil de la 01-08-2021 ora 22:45 pana la : 02-08-2021 ora 0:30, in zona de munte de peste cota 1800 m si in Baia Mare, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Baia Sprie, Targu Lapuș, Poienile de Sub Munte, Moisei, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tauții-Magherauș, Copalnic-Manaștur,…

- Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, INHGA a emis o avertizare hidrologica dupa cum urmeaza: COD GALBEN In intervalul 21.07.2021 ora 12:00 – 21.07.2021 ora 24:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Lapus – bazin superior și afluenți…

- Alegerile municipale și județene au lasat un gust amar unora dintre membri PNL-ului local. Lupta dintre Cițu și Orban pare sa acutizeze disensiunile din partid. La anunțul lui Ioan Turc potrivit caruia Orban are sprijinul intregii filiale, Dorin Dobra riposteaza: Turc inseamna un singur vot! Ziarele…

- „Pentru mine, unitatea PNL este fundamentala. Eu am fost, sunt și voi fi garantul unitații Partidului Național Liberal. Am demonstrat acest lucru. Am colaborat indeapape cu președinții filialelor județene toata cariera mea, cu atat mai mult de cand sunt președinte. Adevarata echipa a PNL este oastea…