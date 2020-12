Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Mircea Cretu a anuntat, duminica, ridicarea carantinei zonale, începând de luni, ora 5,00, în toate localitatile din judet unde aceasta a fost impusa în ultima luna - municipiile Sibiu si Medias, orasele Cisnadie, Talmaciu si Avrig, precum si comuna Orlat si satul…

- Sibiul ramane județul cu cea mai mare rata de infectare din Romania Sibiu. Foto: sibiu.ro. Sibiul ramâne județul cu cea mai mare rata a incidenței COVID-19 cumulata din țara, chiar daca aceasta a continuat tendința de scadere din ultimele zile și a ajuns astazi ușor sub 8,5 cazuri…

- Sibiul se afla la aproape aceeași rata de infectare ca in urma cu o saptamana, cand a intrat in carantina, iar numarul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 au trecut de 12.000, cu aproape 2.000 mai multe decat in 16 noiembrie. Numarul deceselor este de 348, fața 294 la intrarea in carantina, conform…

- Sibiul a ajuns la rata de infectare 9, la o zi dupa ce a inceput carantina. Capitala are o rata de infectare de 5,54. Clujul inregistreaza o incidența de 7,42 la mia de locuitori, urmat de Ilfov, cu...

- Sibiul a avut, luni, in prima zi de carantina, incidența de infectare de peste 13 la mia de locuitori, in municipiu, conform situației cumulate a cazurilor in ultimele 14 zile. Prefectura Sibiu a transmis,...

- Sibiul a avut, luni, in prima zi de carantina, incidența de infectare de peste 13 la mia de locuitori, in municipiu, conform situației cumulate a cazurilor in ultimele 14 zile. Prefectura Sibiu a transmis, luni, ca incidența de infectare este, in municipiul Sibiu, de 13,43 la mia de locuitori.…

- In urma cu o zi autoritațile au anunțat ca incepand de luni Sibiul va fi in carantina, asta pentru ca e primul oraș din Romania care are un numar uriaș in ceea ce privește gradul de infectare! Astazi, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca s-a depașit 8 la mia de locuitori la rata de infectare!

- Autoritațile analizeaza posibilitatea ca Sibiul sa intre in carantina, dupa ce la nivelul municipiului rata de infectare cu coronavirus a depașit 11 la mia de locuitori. Prefectura Sibiu a anunțat ca vineri va avea loc o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Sibiu, la care va participa…