- Autoritatile au decis sa inchida in cursul noptii Drumul Judetean 106 E Jina - Dobra, care parcurge judetele Sibiu, Alba si Hunedoara, din cauza ploilor si a riscului de caderi de pietre pe carosabil, a anuntat luni seara seful IPJ Sibiu, comisarul-sef Tiberiu Ivancea, potrivit Agerpres. "DJ…

- Peste 80 de percheziții au loc, miercuri, in șase județe din țara, fiind vizate infracțiuni de corupție și evaziune fiscala, in legatura cu promovarea probei practice a permisului de conducere.Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Direcția Generala Anticorupție (DGA), polițiștii din…

- Un numar de 18 pompieri din municipiul Medias intervin in sprijinul cetatenilor afectati de inundatii din judetul Alba, a anuntat sambata purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Ramona Nistor. Potrivit sursei citate, pompierii s-au deplasat cu autospeciale…

- Ambulantele SMURD au transportat la spitalul din Medias trei femei si un barbat, raniti in accidentul care a avut loc duminica, pe DN14, la iesirea din Copsa Mica, unde traficul este blocat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Sibiu, Elena Welter. "Una…

- Potrivit DGA, sunt efectuate 60 perchezitii la institutii publice si domiciliile unor persoane fizice de pe raza judetului Mures, privind savarsirea unor infractiuni de coruptie, cu implicarea unor functionari publici si a altor persoane. "Din cercetarile efectuate pana in prezent a rezultat…