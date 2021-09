Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de persoane au participat, sambata dupa-amiaza, la un protest organizat in Piata Mare din municipiul Sibiu, langa noua statuie a baronului Samuel von Brukenthal, fata de amplasarea acestui monument, considerat de acestia inadecvat, avand in vedere rolul pe care von Brukenthal, ca guvernator…

- Rascoala lui Horea, Closca si Crisan din Transilvania anului 1784 a fost una dintre ultimele mari revolte taranesti din Europa. Cu o amploare fara precedent, soldata cu numeroase cruzimi de ambele parti, rascoala isi are radacinile in traiul mizer si in nedreptatile indurate de taranii iobagi.

- . PROTEST IMPOTRIVA DEZVELIRII STATUII LUI SAMUEL BRUKENTHAL LA SIBIU . Membrii Consiliului Național al Societații Cultural-Patriotice Avram Iancu din Romania, intruniți in sedința festiva la Tebea cu prilejul manifestarilor de comemorare a eroului național Avram Iancu, au adoptat prezentul protest…

- Baronul Samuel von Brukenthal a fost una dintre cele mai importante personalitati iluministe ale Transilvaniei. Mostenirea sa culturala pentru acest teritoriu este deosebita. Brukenthal era si un cunoscut mason, iar succesul sau s-a datorat si relatiei pe care a avut-o cu una dintre cele mai importante…

- In contextul participarii președintelui Romaniei la dezvelirea statuii lui Samuel von Brukenthal, Aleph News și agenția de presa Mediafax au solicitat președinției și ministerului culturii puncte de vedere, fața de dezbaterea publica lansata de ”Romania libera,” inca din iunie 2021, daca baronul, fost…

- . Muzeul Național Brukenthal anunța ca saptamana viitoare statuia Baronului Samuel von Brukenthal ce va fi amplasata in Piața Mare din Sibiu, va fi dezvelita in 11 septembrie de catre președintele Klaus Iohannis, scrie Turnul Sfatului, citat de Romanian Global News. „Este un lucru așteptat atat de organizatori,…