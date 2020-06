Sibiu: Pompierii au reluat căutarea fetiţei care a căzut marţi în râul Cibin Pompierii au reluat, joi dimineata, cautarea fetitei care a cazut marti seara in raul Cibin, in timp ce se juca cu alti copii pe malul apei, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. "Fortele ISU Sibiu au reluat misiunea de cautare a fetitei cazute in raul Cibin. In aceasta dimineata, incepand cu ora 6,00, noua pompieri militari cu o barca pneumatica intervin la fata locului pentru cautarea copilului", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Sibiu, Alina Voina. Potrivit acesteia, ISU a mobilizat, marti seara, pentru gasirea fetitei, 20 de pompieri militari, doua autospeciale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

