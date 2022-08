Stiri pe aceeasi tema

- Noul focar de pesta porcina africana a fost confirmat intr-o exploatatie nonprofesionala din comunea Baneasa, transmite, vineri, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Giurgiu. Autoritatile au stabilit o zona de protectie in jurul focarului, de minimum 3 kilometri, pe…

- Dupa o perioada in care parea ca a luat o pauza, pesta porcina africana este semnalata din nou, in exploatațiile particulare din județ. De data asta, virusul a fost descoperit in ograda unui gospodar din localitatea Straja, comuna Asau. Ca de obicei, in astfel de situații, autoritațile au luat masurile…

- Un focar de pesta porcina africana la porci domestici a fost inregistrat in localitatea Lozova, raionul Strașeni. Anunțul a fost facut de Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor. Ulterior, probele au fost testate de Laboratorul National de referinta al Republicii Moldova pentru pesta porcina…

- Un focar de pesta porcina a izbucnit in satul Micești din comuna Tureni. Pe o raza de 10 km zona este supravegheata de autoritați, impunandu-se anumite restricții. Potrivit DSVSA Cluj, autoritațile... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- A fost depistat un focar de pesta porcina africana in localitatea Micești din comuna Tureni, aflata in apropiere de municipiul Cluj-Napoca. Zona este supravegheata de autoritați pe o raza de 10km. Autoritațile competente au efectuat un plan de masuri pentru prevenirea și controlul focarului de pesta…

- Pesta porcina africana, una dintre cele mai devastatoare boli in randul animalelor, a fost depistata prima data in Vietnam, in februarie 2019. In plus, Vietnamul a sacrificat anul trecut aproximativ 20% din numarul total al porcilor. Pesta porcina africana a aparut in Africa, iar ulterior s-a raspandit…

- Doua focare de pesta porcina africana au fost depistat in Moldova, arata datele prezentate de Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Au fost convocate Comisiile pentru situații excepționale ale raioanelor Edineț și Dubasari.

- Doua cazuri de pesta porcina au fost inregistrate in gospodarii Edinet si Dubasari. Despre asta anunta Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor. In orasul Edinet, doi porci au murit, iar alti trei au fost sacrificati si incinerati.