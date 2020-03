Sibiu: ISU avertizează că se confruntă cu o creştere alarmantă a arderilor necontrolate de resturi vegetale Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a anuntat, sambata dimineata, ca a crescut alarmant numarul arderilor necontrolate de resturi vegetale si in ultimele 24 de ore au fost zece incendii in 20 de localitati.



"Pompierii sibieni au intervenit, in ultimele 24 de ore, pentru localizarea si lichidarea a peste zece incendii izbucnite la vegetatia uscata, resturi vegetale si fond forestier, ceea ce reprezinta o crestere alarmanta a numarului de arderi necontrolate! (...) suprafata totala de ardere a fost de peste 20 de hectare vegetatie uscata, resturi vegetale si fond forestier… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

