Sibiu: Inundaţii în oraşul Cisnădie şi comuna Sadu Cateva echipaje de pompieri cu motopompe scot apa din curtile si subsolurile unor case din orasul Cisnadie si comuna Sadu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Ramona Nistor.



Potrivit sursei citate, apa nu a ajuns in locuinte.



In orasul Cisnadie, situat langa municipiul Sibiu, au fost inundate curtile caselor de pe o strada intreaga.



De la inceputul lunii pana in prezent, inundatiile au produs pagube in aproape tot judetul.



Primarii ar trebui sa fie in alerta si pregatiti cu saci de nisip, pana in 1 august,…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

