- ”Avem un nou focar activ la un centru de varstnici din Gilau, deținut de același proprietar ca și cel din Dezmir ”, a anunțat azi prefectul Clujului, Mircea Abrudean. ”Sunt 45 de pozitivi, dintre care 37 rezidenți (cu varste intre 65-91 ani) și 8 angajați. Aceștia vor fi transportați la spitalele Covid…

- Peste patruzeci de varstnici au fost depistați pozitivi Covid-19 in Dezmir. Articolul Un nou focar Covid-19. Peste 40 de persoane infectate la un centru de varstnici din Dezmir apare prima data in Someșeanul.ro .

- Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean a anunțat existența unui focar COVID-19 la un centru de varstnici din comuna Apahida. “Avem un focar la un centru de varstnici – Casa Hermina din Dezmir, comuna Apahida – unde din 54 de testați, 48 sunt pozitivi (rezidenți cu varstele intre 68-92 ani și personal…

- Un numar de zece persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus intr-un centru de ingrijire a persoanelor adulte din Baicoi. Acesta este cel de-al doilea focar de COVID-19 depistat aici, dupa cel identificat in luna august, cand au fost confirmate 25 de persoane infectate, informeaza Agerpres."Directia…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca 60 de romani angajati la o companie de prelucrare a carnii din Scoția au fost confirmati pozitiv cu noul coronavirus. Aceștia se afla in prezent in autoizolare, au precizat autoritațile. „Autoritatile locale au precizat ca in cadrul companiei respective…

- Un focar de COVID-19 este inregistrat la Poliția Agnita, unde patru angajați sunt infectați. Prefectura Sibiu anunța ca dupa depistarea primelor doua cazuri pozitive, au fost testate 22 de persoane...

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.232 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

- Potrivit GDS, dintre cele 20.085 de teste efectuate in ultimele 24 de ore, 11.978 au fost facute in baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 8.107 la cerere. De asemenea, de la ultima informare facuta de Grupul de Comunicare Strategica, au fost raportate și rezultatele a 1.334 de teste…