- Primaria Sibiu a obtinut o finantare nerambursabila de peste 32 de milioane de lei pentru realizarea celui de-al doilea centru de colectare separata a deseurilor prin aport voluntar. Centrul va fi construit in afara orasului, pe o suprafata de 30.000 de metri patrati, potrivit news.ro.“Am obtinut…

- Județul Brașov se numara printre ultimele din țara care nu au un sistem de management integrat al deșeurilor functional, deși Consiliul Județean a efectuat mai multe demersuri in acest sens. In paralel cu aceste demersuri, Consiliul Județean a semnat cererea de finanțare pentru proiectul „Sprijin pentru…

- In municipiul Aiud va fi amenajat un centru de colectare in care vor putea fi colectate anumite tipuri de deșeuri. Cetațenii vor putea duce la CAV hartie/carton, plastic, textile, vopsea, medicamente expirate, baterii, electrice/electronice, mobilier din lemn, sticla, metal, anvelope, deșeuri vegetale,…

- Municipalitatea morenara- primar Constantin Dinu, a caștigat inca un nou proiect cu finanțare nerambursabila! Este vorba despre un proiect menit sa imbunatațeasca gradul de confort și protejare a mediului, care are ca obiectiv ,,Inființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar…

- Județul Timiș a caștigat aproape trei milioane de euro pentru investiții in domeniul managementului deșeurilor. Astfel, vor fi inființate zece centre de colectare a deșeurilor, respectiv pentru o gestionare mai eficienta a deponeului de la Ghizela. ”Am caștigat inca doua finanțari importante cu ajutorul…

- Primaria Sectorului 5 a anuntat ca a fost depus un proiect cu finantare din fonduri europene in valoare de peste 50 de milioane de euro, prin care se optimizeaza sistemul de gestionare si colectare al deseurilor din Sectorul 5. Valoarea totala a proiectului „Dezvoltarea Infrastructurii de Colectare…

- „Am fost anuntati de Ministerul Mediului ca proiectul depus de Primaria Sibiu in cadrul PNRR – Componenta 3 pentru amenajarea primului centru de aport voluntar a deseurilor a fost aprobat pentru finantare. Astfel, am obtinut 4,55 milioane de lei pentru a dezvolta infrastructura in domeniul colectarii…

- Primaria Alba Iulia a obținut finanțare pentru un centru de colectare a deșeurilor cu aport voluntar. Unde va fi amenajat Primaria Alba Iulia a obținut o finanțare de 3,8 milioane de lei prin PNRR pentru construirea unui centru de colectare a deșeurilor cu aport voluntar. In cadrul acestuia vor putea…