Sibiu: Două zboruri noi din această vară către Tunisia şi Egipt Turistii pot zbura pentru prima data din aceasta vara, direct spre Monastir (Tunisia) si Hurghada (Egipt) de pe Aeroportul International din Sibiu (AIS), potrivit unui comunicat de presa remis miercuri AGERPRES. "Anul 2020 aduce doua noi destinatii de vacanta operate in sezonul de vara in premiera la Aeroportul International Sibiu. In sezonul de vara 2020 sunt disponibile de la Sibiu zboruri directe spre Monastir - Tunisia (destinatie anuntata in cursul lunii noiembrie 2019) si spre Hurghada - Egipt, zbor operat si in sezonul de iarna 2019-2020, zborurile fiind reluate pe aceasta destinatie si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

