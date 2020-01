Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele filialei USR din comuna Selimbar, Cristina Horotan, a demisionat din partid, ea fiind audiata vineri de procurori, cu suspiciunea ca si-ar fi ajutat sotul, arhitectul sef din primaria din localitate, ca sa ia mita 3.500 de euro de la un dezvoltator imobiliar, potrivit USR si prim-procurorului…

- Arhitectul sef al Primariei din comuna Selimbar a fost retinut dupa ce a luat mita 3.500 de euro de la un dezvoltator imobiliar, potrivit unui comunicat de presa remis, vineri, AGERPRES, de catre prim-procurorul Parchetului de pe langa Parchetul Sibiu, Ioan Vestemean. "In fapt s-a retinut ca suspectul,…

- Un tanar din Medgidia, de 16 ani, elev, fara antecedente penale, acuzat ca a produs un grav accident rutier 12 iulie 2019 , eveniment soldat cu decesul a doua persoane, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia. Minorul este acuzat de savarsirea infractiunilor…

- Un numar de 11 barbati sunt cercetati in stare de arest preventiv si alti patru sub control judiciar in cazul de omor din noaptea de 29 septembrie din zona Pietei Constitutiei din municipiul Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in seara de 29 septembrie…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, Daniel Dinca este cercetat penal pentru doua infractiuni de lovire sau alte violente (doua persoane vatamate). Initial, procurorii nu au luat nicio masura impotriva fiului lui Dinca, insa ei s-au razgandit dupa ce…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au decis ca medicul ginecolog de la Spitalul Judetean Ilfov, acuzat ca falsifica fisele pacientelor venite sa faca avort, sa fie eliberat din arest si cercetat in libertate sub control judiciar.Medicul a fost pus sub control judiciar…

- Un barbat de 66 de ani, din municipiul Giurgiu, este cercetat sub control judiciar, dupa ce a imprumutat sume de bani cu dobanda mai multor persoane si, totodata, a inlesnit practicarea prostitutiei de catre o femeie, procurandu-i in mod regulat clienti, potrivit Agerpres."Politistii Serviciului…