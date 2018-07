Sibiu: Bărbat surprins de un mal de pământ; ISU intervine pentru salvarea acestuia Un barbat a fost surprins miercuri de surparea unui mal la care se efectuau sapaturi, pe o strada din Sibiu, Inspectoratul judetean pentru Situatii de Urgenta intervenind cu trei echipaje pentru salvarea acestuia.



"Persoana a fost gasita la fata locului blocata intre mal si o bucata dintr-un gard de beton care s-a desprins si a cazut peste acesta, pe strada Eschile, din municipiul Sibiu", precizeaza ISU Sibiu.



Potrivit sursei citate, barbatul este constient. Se actioneaza pentru indepartarea gardului de beton si scoaterea acestuia din pamantul care a cazut peste el.

