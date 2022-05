Sibiu: Barbat acuzat ca l-ar fi ucis cu violenta pe un angajat al unei stane

Stiri pe aceeasi tema

Un barbat de 23 de ani, angajat al unei societati comerciale din Slobozia Bradului, este cercetat de politistii dupa ce ar fi incendiat anvelope si cabluri provenite din instalatii auto, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.

O fetita de 8 ani si mama ei au fost accidentate, joi dimineata, in timp ce traversau strada pe o trecere de pietoni in comuna Plopu, județul Prahova. Fetița a murit in urma impactului. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, un sofer in varsta de 42 de ani a surprins si accidentat doi…

O autospeciala de politie a fost implicata sambata, la Abrud, intr-un accident rutier soldat cu pagube materiale, dupa ce soferul unei autoutilitare nu s-ar fi asigurat la schimbarea directiei de mers, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba, conform Agerpres.

Trei persoane au fost transportate la Spitalul Municipal Medias, marti, dupa ce microbuzul in care se aflau a lovit o casa pe DN 14, in localitatea Brateiu, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, conform Agerpres.

Un barbat din comuna Vata de Jos a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de talharie. Acesta a lovit un batran de 92 de ani, din municipiul Brad, iar apoi i-a luat 4 lei, bani pe care victima ii avea in mana, a informat joi Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, citat de…

Un barbat din județul Sibiu s-a ales cu dosar penal dupa ce a aruncat la gunoi patru pui de caine și a tarat-o pe mama cateilor, cu o sfoara, informeaza Biroul pentru Protectia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu.

Ca urmare a cercetarilor intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de furt calificat, politisti din cadrul Sectiei 2 au depistat un barbat, in varsta de 34 de ani, banuit de comiterea faptei, anunta duminica, 6 martie, Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Constanta. Astfel, potrivit…

Un barbat de 35 de ani, din Nereju, a fost retinut de politisti si ulterior arestat, acesta fiind acuzat de violenta in familie si ultraj, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres.