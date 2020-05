In cea mai mare piata din municipiul Sibiu a aparut primul automat cu masti si manusi de protectie si geluri dezinfectante, instalat de o firma locala, care deja are comenzi pentru asemenea aparate si din Suceava, Constanta si Bucuresti, potrivit directorului companiei, Gheorghe Vintila. "Este primul automat de acest fel din Sibiu, instalat in Piata Cibin. Deja am primit cereri si de la Muzeul ASTRA din Sibiu, dar si de la aeroporturi din Sibiu, Suceava, Constanta si Bucuresti. Practic, oricine poate sa isi cumpere foarte usor o masca chirurgicala de protectie, cu 3.5 lei, manusi sau geluri dezinfectante.…