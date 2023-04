Stiri pe aceeasi tema

- Polonia și Ungaria au cazut de acord sa interzica temporar importurile de cereale și zeci de alte produse alimentare din Ucraina, intr-o masura care, potrivit acestora, va proteja fermierii locali aflați in dificultate, in contextul in care exista o supraoferta de cereale ucrainene pe piața, scrie Euronews.…

- Razboi in Ucraina, ziua 418. Uniunea Europeana afirma ca o acțiune comerciala unilaterala este inacceptabila dupa ce Polonia și Ungaria au interzis importurile de cereale și alimente din Ucraina.

- Polonia si Ungaria au decis sa interzica importurile de cereale si alte alimente din Ucraina pentru a proteja sectorul agricol local, au declarat sambata cele doua guverne, dupa ce o avalansa a ofertei a redus preturile in intreaga regiune, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Ucraina si-a exprimat…

- Romania ar putea obține in plus in jur de 15 milioane de euro pentru a veni in sprijinul agriculturilor afectați de importurile ieftine de cereale din Ucraina, informeaza Rador.Conform unor surse oficiale de la Bruxelles, Comisia Europeana a vorbit despre o suma suplimentara de 75 de milioane de…

- Uniunea Europeana activeaza o rezerva de criza pentru fermierii din trei țari estice, care au fost afectate de creșterea exporturilor de cereale din Ucraina, ceea ce a dus la scaderea prețurilor locale. Comisia Europeana va aloca 56 de milioane de euro pentru Romania, Bulgaria și Polonia, a declarat…