Și să vrei, credit bancar nu mai iei! Situația de urgența a schimbat modul de abordare al bancilor in relația cu potențialii clienți – persoane fizice, care ar dori sa se imprumute. Condițiile de creditare pentru persoane fizice stabilite de mai multe banci au devenit atat de dure, incat sunt foarte puține categorii de persoane fizice care se mai incadreaza sa contracteze imprumuturi. In contextul in care bancile vor acorda imprumuturi cu grad scazut de risc pentru firmele din categoria IMM-uri care aplica pe programul IMM INVEST, instituțiile de credit nu mai risca sa imprumute persoanele fizice. In special categoriile vulnerabile,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

