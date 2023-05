Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United ar fi batut palma cu Kim Min-jae (26 de ani), fundașul central de la Napoli, noua campioana din Serie A. Conform The Sun, „United s-a ințeles cu Min-jae Kim”. Mai sunt de pus la punct doar ultimele detalii pentru realizarea transferului internaționlului sud-coreean. „Diavolii” ar fi…

- Cu un singur succes in toate competițiile de la sosirea lui Frank Lampard pe banca alb-albaștrilor, Todd Boehly i-a ales inlocuitorul englezului, iar negocierile au intrat pe ultima suta de metri.

- Victor Osimhen (24 de ani) e tot mai aproape de un transfer la Paris SG - scrie publicația „Footmercato”. Negocierile ar fi ”pe drumul cel bun”, doar ca parizienii considera exagerate pretențiile lui Napoli, care solicita 150 de milioane de euro. Manchester United, daca nu-l obține pe Kane, și Chelsea…

- Antrenorul echipei Napoli, Luciano Spalletti, spera sa poata conta pe atacantul Victor Osimhen in meciul cu AC Milan, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, insa mentioneaza ca acesta nu va juca in meciul cu Lecce, de vineri, din Serie A."Nu exista nicio sansa ca Osimhen sa joace cu Lecce,…

- Chelsea este aproape sa il angajeze pe Frank Lampard (44 de ani) pe post de antrenor interimar pana in vara. In discuții cu Julian Nagelsmann și Luis Enrique, Chelsea este la un pas sa semneze cu Lampard, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano. Conform sursei menționate, Nagelsmann și Enrique se vor…

- Benfica pregatește urmatorul transfer de peste 100 de milioane de euro. Manchester United e gata sa achite la vara clauza de reziliere a atacantului Goncalo Ramos (21 de ani). Dupa Enzo Fernandez, vandut in iarna la Chelsea cu 121 de milioane de euro, Benfica mai poate pierde la vara un star. Lusitanii…

- Thierry Henry (45 de ani), fostul mare jucator al celor de la Arsenal și FC Barcelona, crede ca Harry Kane (29 de ani), atacantul lui Tottenham, s-ar potrivi mai bine la Manchester United decat Victor Osimhen (24 de ani), varful lui Napoli. Fostul internațional francez onsidera ca un atu al lui Harry…

- Newcastle United are parte de un sezon foarte bun in Premier League, „coțofenele” fiind in lupta directa cu Manchester United și Tottenham pentru un loc in UEFA Champions League. Formația antrenata de Eddie Howe se gandește deja la sezonul urmator și a țintit un fotbalist de top din Serie A.