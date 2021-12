Cresterea preturilor la energie in Europa ii expune pe cei mai mari consumatori de gaze si electricitate din regiune la pierderi semnificative, fortandu-i pe gigantii industriali sa reduca productia, transmite Bloomberg. Astfel, cel mai mare producator european de aluminiu, firma Dunkerque Industries France, a redus productia in ultimele doua saptamani, firma Nyrstar va opri productia de zinc in Franta la inceputul lunii ianuarie, iar producatorul roman de ingrasaminte Azomures a oprit temporar activitatea saptamana trecuta. „Preturile mari la gaze, atat pentru consumatorii casnici cat si pentru…