- Pacientul din Bacau, transferat la Institutul „Matei Balș”, nu este infectat cu coronavirus ci are gripa, informeaza Ministerul Sanatații. Tanarul va fi externat in cursul zilei de marți și va continua tratamentul in ambulatoriu, potrivit Mediafax. „Investigațiile efectuate pacientului care a fost transferat…

- Un barbat de 47 de ani, cu arsuri pe 25 la suta din suprafața corpului, a fost transferat, marți, la Spitalul Floreasca, din Capitala, in stare grava, din cauza ca la Iași nu mai sunt locuri pentru marii arși, transmite Mediafax.In Clinica de Chirurgie Plastica și Reparatorie a Spitalului…

- Este vorba de dipotatul olteano-vranceano-armean Varu Jan, aflat pe lista de aldisti persona non grata la liberali alaturi de fostul premier Moliceanu, dar si de cremenalul cu telefon la ureche si volan la buric Kiki Toiu. Din cauza asta, zice-se, cei trei crai calare pe jumatate de partidulet schiop…

- David Haddaler a venit in Romania in toamna anului 1987, pentru a preda Literatura americana la Iasi. Aplicase pentru un post prin Bursele Fulbright, pentru ca mentorul lui din facultate i-a spus ca Romania ii va schimba viata. A avut dreptate.La Iași, David a cunoscut-o pe Mirela, cea care avea sa…

- Cele cinci fete date disparute din Targoviște saptamana trecuta au fost gasite in București de polițiști, scrie realitateadedambovita.net. Fetele au povestit la poliție și DIICOT tot ce li s-a intamplat.

- Prin fonduri europene, in marile orase din Romania si municipiul Bucuresti, vor fi achizitionate mai multe statii de masurare a calitatii aerului. La Iasi, ministrul Mediului, Costel Alexe, a spus ca situatia cea mai deficitara este in Bucuresti, Brasov si Iasi. Referindu-se punctual, la situatia existenta…

- UEFA a anunțat ca Romania nu risca sa piarda organizarea a patru meciuri de la Campionatul European de la anul.In ciuda ieșirilor suporterilor din preliminarii, cand naționala noastra a jucat și cateva meciuri cu porțile inchise, nu se pune problema ca Suedia sau alt stat sa organizeze partidele…

- CFR a introdus in aceasta dimineața o limitare de viteza de 30 de km/h, pe relatia Ciulnita-Dragos Voda, din cauza rafalelor puternice de vant, potrivit unui comunicat al CFR, care precizeaza ca in jurul orei 10.00 circulația feroviara a revenit la normal. "CFR a ridicat, la ora 09.55, limitarea de…