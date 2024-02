Și în Botoșani 20 de aleși locali PNL au trecut la PSD Zece viceprimari, doi consilieri judeteni si doi tineri antreprenori din domeniul agricol s-au alaturat echipei PSD Botosani , urmand ca la alegerile locale sa candideze pe listele acestei formatiuni politice. „Pentru noi, este o onoare ca acesti oameni gospodari, respectati in comunitatile lor, au decis sa vina alaturi de noi, considerand ca in PSD vor putea sa faca mai mult pentru cei pe care ii reprezinta. Este o confirmare a faptului ca am procedat corect, ca presedinte al Consiliului Judetean, cand i-am sprijinit in proiectele dumnealor, chiar daca erau de la alte partide. In fond, tot ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de alesi locali de la Partidul National Liberal (PNL) au plecat din partid si s-au inscris Partidul Social Democrat (PSD), au anuntat, miercuri, reprezentantii filialei PSD Botosani. Potrivit acestora, 13 primari, zece viceprimari, doi consilieri judeteni si doi tineri antreprenori din domeniul…

- Barbat din comuna Mihai Eminescu, lasat fara 6000 de lire. Hoții au patruns in locuința sa Duminica, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara la persoane banuite de comiterea infracțiunii de furt calificat, din comuna…

- Un barbat de 57 de ani, din Leorda, s-a urcat la volan fara permis. Polițiștii i-au facut dosar penal Duminica, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe drumul public, din comuna Cervicești, un autovehicul condus de un barbat, de 57 de ani, din comuna Leorda. In urma verificarilor…

- Trei case din Tudor Vladimirescu, Chișcareni și Tudora s-au aprins in aceasta seara dintr-o cauza comuna. Avertismentul pompierilor In ultimele ore, trei case din localitațile Tudor Vladimirescu, Chișcareni și Tudora au fost in pericol din cauza unor incendii izbucnite in jurul coșurilor de fum. Pompierii…

- Femeie de 34 de ani, din comuna Tudora, cautata de familie cu poliția dupa ce a disparut de acasa Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unei femei, de 34 de ani, din comuna Tudora. Dascalu Niculina a parasit, in mod voluntar domiciliul, ieri, 20 ianuarie, in jurul orei 19:00,…

- Accident la Gulioaia, in comuna Dangeni. Un autoturism cu cinci oameni s-a rasturnat in afara parții carosabile Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara la Botoșani. Un autoturism cu cinci oameni s-a rasturnat in afara parții carosabile la Gulioaia, in comuna Dangeni. Pompierii din cadrul…