Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul e sarbatoarea care ne fascineaza, ne inspira in mod deosebit și ne face mai buni. De aceea, ca in fiecare an, toata luna decembrie diferiți expozanți vin in Arena Mall in haine de sarbatoare sa expuna obiectele handmade realizate cu truda tot anul. Va așteptam cu drag in numar cat mai mare…

- Duminica a III-a din Advent pune un accent deosebit in liturgia cuvantului pe a doua venire a lui Isus cu un scop bine definit: intarirea credintei spre o mai mare bucurie a inimii. Craciunul, momentul istoric in care Cuvantul lui Dumnezeu facut om apare in lume, reprezinta inceputul mantuirii. Din…

- Craciunul este precedat de un timp pregatitor, numit Advent (din latinescul adventus = care vine curand). Acesta cuprinde o perioada de patru saptamani, timp ce are o dubla semnificatie: mai intai de pregatire pentru sarbatoarea Nasterii Domnului – prima venire a Fiului lui Dumnezeu in lume – si in…

- Ieri a avut loc pe Aeroportul Bacau un excercitiu- simulare de interventie la o aeronava venita la aterizare cu un incendiu la bord. Au participat zeci de lucratori de la Aeroportul Bacau, BLUE AIR, ISU, SMURD, Ambulanta, AEROSTAR, BAZA AERIANA 95, DSP, zeci de autospeciale de pompieri si salvare din…

- In aceasta seara, de la ora 21.45 (Pro TV), reprezentativa de fotbal a Romaniei va primi vizita Norvegiei, in etapa a opta a preliminariilor Euro 2020. Partida programata pe „Arena Naționala” se va disputa fara spectatori, in urma unei sancțiuni dictate de UEFA. La meci este permis in schimb accesul…

- De ziua Școlii Al. Ioan Cuza, 80 de elevi ai instituției de invațamant au organizat, duminica, la ora 13.00, un flashmob pe Aeroportul Internațional Bacau, intre cursele de Torino, Londra și Bergamo. Articolul Flashmob pe Aeroportul Bacau apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- Daca e adevarat ca istoria se repeta, atunci nici delațiunea (sau turnatoria ori datul in gat – cum se mai zice pe la noi) nu e o noutate. Se intampla de cand lumea și nu doar pe la unii, ci pe la toți. Probabil nici maniera in care s-a facut nu a fost chiar proprie […] Articolul Și americanii se dau…