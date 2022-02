Și Fritz n-a mai venit… Timișorenii – și cand spun așa ma refer la locuitorii din intreg județul Timiș, nu doar la cei din Timișoara – sunt foarte suparați pe primarul Timișoarei, Dominic Samuel Fritz. Dupa cum se plang oamenii, acesta le-a cam tras plasa. A chemat lumea in Piața Operei, ca sa-și manifeste impreuna solidaritatea cu Ucraina. Și lumea a venit, dar Fritz, ce sa vezi, nu! Deși cei mai mulți s-au pornit cu vorbele impotriva primarului – „Ein Man, ein Wort!” – au spus mulți dintre timișoreni, referindu-se la faptul ca nici despre neamț nu se mai poate spune ca e om de cuvant (Un om, un cuvant!) – s-au gasit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

