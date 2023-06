Stiri pe aceeasi tema

- Iubim, traim și simțim „Atipic”! Acesta este mesajul pe care artista din Republica Moldova, PETRA, il transmite prin muzica și versuri in cel de-al cincilea single pe care l-a pregatit. Cu muzica și versurile compuse de catre PETRA, Gabriel Huiban, Randi, Mattias Bylund și Arsenium, „Atipic” este despre…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” transmit ca, in urma consultarii organizațiilor sindicale afiliate, au decis sa nu semneze niciun acord, „fie el și unul girat de președintele Romaniei. Greva continua”.„Mesajul colegilor a fost clar:…

- Andreea Banica iși sarbatorește fiica astazi, caci Sofia a implinit 14 ani. Artista a postat mai multe imagini alaturi de ea, dar și un mesaj emoționant. Cele doua au o relație cu totul speciala. Sofia este acum o adevarata domnișoara și pare ca vrea sa ii calce pe urme mamei sale.

- Mesajul integral transmis de premierul Nicolae Ciuca cu prilejul Zilei Veteranilor de Razboi:”Romania ii onoreaza astazi pe veteranii de razboi carora le datoreaza independenta, suveranitatea si integritatea teritoriala, dedicandu-le o zi de reamintire a eroismului lor si de exprimare a recunostintei…

- Mesajul lui Marcel Ciolacu (PSD) in Vinerea Mare„In Liniște, in liniștea Sinelui sau dumnezeiesc s-a stins ca Om pentru a ne reaprinde noua speranța.Este lecția cea mai dura, insa calda și plina de iubire pe care am trait-o in Vinerea Marea inca din primii ani ai copilariei.Este trairea pe care o prețuiesc…

- Jorge are o familie superba cu care se mandrește la orice ocazie pe care o intalnește. De aceasta data, pe contul personal de socializare, a aparut o imagine cu familia lor completa, cu ocazia zilei de naștere a Ilincai.

- Influencerul Aluziva a rabufnit pe rețelele de socializare dupa ce Anamaria Prodan s-a laudat intr-un clip pe Instagram despre cat de bine arata la 50 de ani, „ca sa muriți de ciuda, graselor și uratelor!, a transmis ea. Alina Greavu condamna modul de exprimare al vedetei și a aratat cum ar fi trebuit…