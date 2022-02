Stiri pe aceeasi tema

- Pe partia „Oprea” din localitatea Valea Mare va avea loc sambata, 5 februarie, a V-a ediție a Cupei de schi „Profesor Popica Iordan” pentru copii, juniori și seniori. Ioan Oprea, proprietarul partiei și organizator al intrecerii sportive ne-a spus ca este bucuros ca in acest an se poate organiza…

- Centrul de Cultura Arcus, in parteneriat cu Universitatea din Brașov, Facultatea de Muzica, organizeaza miercuri, 19 ianuarie 2022, de la ora 18, la Casa Bastion (loc. Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 6), concertul cameral „REGAL VIENEZ”, un recital sustinut de Orchestra Impressione. Șapte instrumentiști…

- In una din calatoriile mele aveam sa intalnesc un om de care m-a legat o prietenie constanta, care mai dureaza și in prezent. Era in februarie 2000. Tocmai fusesem invitat in Copenhaga, de catre Asociația Esperanto Forum, la un Curs Internațional de Democrație…

- Cadrele militatre din cadrul Batalionului 22 Vanatori de Munte „Cireșoaia” din Sfantu Gheorghe lanseaza un APEL UMANITAR pentru ajutorarea colegului lor Plt.maj. Știuca-Lefcencu Gabriel, care are nevoie de o proteza, dupa ce un picior i-a fost amputat. „Acum, in preajma Sfintei Sarbatori a nașterii…

- In societatea de consum se observa alinierea dezacordului omului cu sine insuși, renunțarea, instrainarea de anumite dorințe și indicarea adevaratelor dorințe ale acestuia prin reclama – aceasta instrainare manipulatoare. Consumul este orientat spre dorințele individuale reale, apropiindu-l pe om de…

- La 15 noiembrie este marcata Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brasov din 1987, in amintirea tuturor celor care s-au ridicat la Brasov sa lupte pentru apararea drepturilor individuale impotriva conducerii comuniste. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, in calitate de prim for sesizat, la 2 iunie…

- Transformarea curților interioare ale zonei ultracentrale a municipiului Sfantu Gheorghe, in strazi pietonale, a inceput de curand in zonele deja deținute de primarie. In prezent, antreprenorul lucreaza la construcția unei alei care face legatura intre curtea interioara a Primariei și curtea Teatrului…

- Comunitatea Europeana, care iși propune egalizarea intre și pentru statele Europei, nu face altceva decat sa apropie statele, sa le niveleze asperitațile specifice ce țin de identitatea naționala, sub frontispiciul „egalizarii”, dar, cu cat ne apropiem de gandirea comunitații europene, cu atat ne indepartam…