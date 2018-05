Și Dăncilă îi răspunde lui Iohannis: Avem bani! “In mod sigur exista bani pentru pensii si salarii si as vrea sa nu cream ingrijorari. Sunt bani de salarii si pensii. Domnul presedinte poate sa spuna, e opinia dumnealui. (…) In 2016 nu avea acreditate autoritatile de management. Am pornit de la 0 absorbtie si avem 16% fata de media europeana de 18%. Avem in spate tari precum Germania sau Italia. Am facut eforturi mari cu ministrul Fondurilor Europene si cu ceilalti ministri. Domnul presedinte s-a referit la 2014-2020”, a declarat premierul Viorica Dancila. Intrebata daca nu ar trebui sa discute cu seful statului situatia, Dancila a raspuns: “Nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "A fost o propunere a Comisiei de prognoza, neagreata de Guvern. "In mod sigur exista salarii (sic!) pentru pensii si salarii si as vrea sa nu cream ingrijorari. Sunt bani de salarii si pensii. Domnul presedinte poate sa spuna, e opinia dumnealui, dar eu va spun ca avem bani de salarii si…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca exista bani de pensii si salarii si nu vrea sa creeze ingrijorari gratuite, dupa ce seful statului a intrebat Guvernul daca sunt acesti bani pana la finalul anului. "In mod sigur exista bani pentru pensii si salarii si as vrea sa nu cream…

- Președintele Klaus Iohannis a intrebat Guvernul daca mai au bani de salarii și de pensii pana la finalul anului. Premierul Viorica Dancila a dat asigurari ca nu se pune problema incapacitații de plata.”Bani de pensii și salarii vom avea intotdeauna”, a replicat Viorica Dancila.

- Ministrul Finantelor a spus, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca pentru acest an toate platile se regasesc in buget. “Pentru acest an, toate platile se regasesc in buget. Nu este niciun fel de pericol pentru pensii si salarii in acest an. Absolut deloc. Un guvern de stanga, in orice situatie,…

- "Klaus Johannis: "Mai aveti bani de pensii si salarii?" Pai cine a promulgat Legea Bugetului de Stat acum cateva luni? Nu mai stie ce a semnat?", a scris, marti seara, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pe Facebook. Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca Executivul trebuie sa…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca Executivul trebuie sa explice daca mai are bani pentru pensii și salarii pâna la finalul anului și ce are de gând sa faca cu Pilonul II, în contextul discuțiilor din ultimele zile.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți ca Executivul trebuie sa explice daca mai are bani pentru pensii și salarii pana la finalul anului și ce are de gand sa faca cu Pilonul II, in contextul discuțiilor din ultimele zile.Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, reactioneaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca Executivul trebuie sa explice daca mai are bani pentru pensii si salarii pana la finalul anului si ce are de gand sa faca cu Pilonul II, in contextul discutiilor din ultimele zile. "Se discuta despre Pilonul II de pensii. Din pacate pana…