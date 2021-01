Rata sinuciderilor in Romania este barbați - femei: 4-1. Cauza și efect ale acestui fenomen o reprezinta prejudecata care nu doar ca le cere barbaților „sa fie puternici” in orice situația sociala, personala sau profesionala, dar ii și stigmatizeaza daca cer ajutor de specialitate la psiholog.George Ion, project manager la Gazeta Sporturilor, este absolvent de Filosofie, interesat de psihologie, sexualitate, studii de gen, dinamici de putere și modul in care ele se reflecta in relațiile sociale și personale. El realizeaza de mai bine de un an podcastul Eropedia.***Cu ceva vreme in urma o populara…