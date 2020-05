Stiri pe aceeasi tema

- Medicii craioveni nu au reușit sa salveze viața celor doua persoane ranite grav in accidentul produs duminica, pe strada Raului din Craiova. Este vorba de un copil de 7 ani și de strabunicul sau, un barbat de 84 de ani. In același accident au murit pe loc șoferul taxiului și mama copilului de 7 ani.…

- Mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta intervin in zona podului Hasdeu pentru a salva un barbat care s-a aruncat in Dambovita.Barbatul de 50 de ani a fost scos din apa de scafandrii, insa este in stopcardiorespirator. La fata locului se afla si doua echipaje SMURD, transmite…

- Un copac a cazut pe un autoturism, pe Aleea Izvorul Crișului din sectorul 4. O femeie in varsta de aproximativ 30 de ani, pieton, a fost lovita de crengile copacului.Medicii de pe SMURD ii acorda primul ajutor, din primele informații aceast fiind ranita ușor.

- Dupa incident, Laurette a trebuit sa ajunga de urgența la spital pentru ingrijiri medicale. „Caninul cainelui mi-a intrat pe o parte și mi-a ieșit pe alta. La un moment dat nu imi mai simțeam degetele de la mana dreapta”, a spus Laurette. Vedeta spune ca a fost un moment dramatic, avand in vedere ca…

- Imagini șocante surprinse ziua, in plina strada! Un batran in varsta de 85 de ani a fost filmat in timp ce este agresat de un medic. Doctorul l-a trantit la pamant și l-a lovit cu piciorul, fara sa-i pese de nimic.

- Un scandal de amploare a izbucnit, astazi, odata cu primul pacient infectat cu COVID-19 care a ajuns la Spitalul Judetean din Ploiesti. Se pare ca pacientul s-a prezentat la Unitatea Primiri-Urgente acuzand dureri abdominale, fiind diagnosticat cu litiaza biliara. Medicii au decis sa il supuna unei…

- In Ialomița, caminele de batrani pot fi numarate pe degete. Unul dintre ele este cel de la Țandarei, pe strada din fața Garii, ascuns in capatul ei. Este finanțat de autoritațile locale și asigura servicii de specialitate pentru 35 de rezidenți. Sunt oameni care așteapta sa «plece», suspendați intre…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri suspendarea pentru 30 de zile a intrarii in SUA a persoanelor care au calatorit recent in Europa, cu excepția cetațenilor americani. Raspunsul din partea Muzeului Figurilor de Ceara, „Madame Tussauds” a fost pe masura: i-au scos statuia in strada.